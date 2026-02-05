Veganes aus Kernen: Britische Tofu-Firma kauft Seitan-Pionier Topas – „Richtige Wahl getroffen“

Die Firma Topas aus Kernen stellt vegane Wurst- und Fleischalternativen her und wird nun von einer britischen Firma übernommen. Was bedeutet das für die Zukunft des Biounternehmens?
Würzig-scharfe Chorizo, Rouladen, Gyros, Pfeffer-Steak und Burger: Solche Klassiker produziert Klaus Gaiser in einer ehemaligen Metzgerei in Kernen (Rems-Murr-Kreis). Allerdings enthalten die Lebensmittel, die unter den Markennamen Wheaty und Veggyness verkauft werden, kein einziges Gramm Fleisch. Denn Gaisers Firma Topas hat sich darauf spezialisiert, aus Weizeneiweißpulver vegane Alternativen zu Wurst- und Fleischprodukten zu entwickeln, die den Original-Spezialitäten in Aussehen, Geschmack und Haptik so nah wie möglich kommen.