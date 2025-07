VfB rutscht etwas ab – bleibt aber in der Vegan-Spitzengruppe

Veganes Angebot in der MHP Arena

1 Wie sieht es mit veganen Alternativen in der MHP-Arena aus? Foto: IMAGO/DeFodi Images

Profisportler, die sich rein pflanzlich ernähren, sind längst keine Seltenheit mehr. In deutschen Fußball-Stadion fristen Veganer hingegen ein tristes dasein – oder? Bereits zum 15. Mal haben die Tierschützer von Peta das vegane Angebot in den Bundesliga-Stadion bewertet – erstmals seit 2019 auch wieder in der zweiten Liga.