Vegane Spitzenküche in Ludwigsburg: „Ihr könnt euch entspannen, es wird gut“ – Vegan Fine Dining kontert Klischees

Die Scala Gastronomie will beim Vegan Fine Dining zeigen, dass vegane Gerichte zur Haute Cuisine gehören und gängige Klischees längst überholt sind. Wir haben es ausprobiert.
Wer auf Facebook und Co. schon einmal die Kommentare unter einem Beitrag gelesen hat, in dem es um Veganismus geht, kennt die Vorurteile: Chemie, Gras und Steine auf dem Teller und zu wenige Nährstoffe ja sowieso. Die Scala Gastronomie in Ludwigsburg hat sich nun am Wochenende dazu aufgemacht, den Gegenbeweis zu liefern – und noch mehr: Das Team rund um Wirt Pascal Fetzer hat eindrucksvoll gezeigt, dass vegane Gerichte auch ihren Platz in der gehobenen Küche haben.