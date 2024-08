Vegane Milchalternativen: Hafer, Mandel und mehr: Pflanzenmilch selbst herstellen

Pflanzenmilch wird immer beliebter und die Auswahl immer größer. Oft hängt an den Milchalternativen auch ein üppiges Preisschild. Dabei lassen sich Hafer-, Mandel- und Sojamilch ganz einfach zu Hause selbst herstellen - mit nur wenigen Zutaten.

Immer mehr Menschen setzen auf Pflanzenmilch. Tier- und Umweltschutz gehören sicherlich zu den häufigsten Gründen, sich einer Alternative zur Kuhmilch zuzuwenden. Mandel-, Hafer-, Reis- und Sojamilch sind im Supermarkt aber oft ziemlich teuer. Dabei lassen sie sich auch ganz einfach selbst herstellen.

Selbstgemachte Pflanzenmilch ist aber nicht nur preiswerter, man weiß auch, was drinsteckt. Außerdem vermeidet man Plastikmüll. Benötigt werden für die Herstellung aller Pflanzendrinks lediglich ein guter Mixer und ein Nussmilchbeutel. Wer letzteres nicht besitzt, kann auch ein feines Sieb oder ein Baumwolltuch benutzen.

Hafermilch

Für Hafermilch braucht man nur drei Zutaten, die man meistens sowieso zu Hause hat: Wasser, Salz und natürlich Haferflocken. Hierbei empfiehlt es sich, zu den zarten Haferflocken zu greifen.

Für die Herstellung einen Liter Wasser zusammen mit 100 Gramm Haferflocken und einer Prise Salz in einen Mixer geben und kurz pürieren. Nur so lange, bis keine Haferstückchen mehr zu sehen sind. Anschließen die Milch durch einen Nussmilchbeutel, ein feines Sieb oder ein Baumwolltuch pressen und in eine Flasche füllen. Die Hafermilch hält sich etwa drei Tage im Kühlschrank.

Reismilch

Ähnlich schnell und einfach lässt sich die Reismilch selbst herstellen. Auch hierfür wird neben Reis und Wasser nur ein wenig Salz und vielleicht etwas Süßungsmittel benötigt. Zunächst müssen 100 Gramm Langkornreis (zum Beispiel Basmati) nach Packungsanleitung gekocht werden.

Im Anschluss kommt der abgegossene Reis zusammen mit einem Liter lauwarmen Wasser, Salz und Süßungsmittel in den Mixer. Wenn keine Reisstückchen mehr zu sehen sind, wird das Ganze durch ein dünnes Tuch gedrückt. Anschließend in eine Flasche füllen und abkühlen lassen. Der Reisdrink hält sich etwa drei bis vier Tage im Kühlschrank.

Mandelmilch

Die Herstellung von Mandelmilch nimmt ein wenig mehr Zeit in Anspruch, ist aber ähnlich einfach zu bewerkstelligen. Im ersten Schritt werden 200 Gramm geschälte Mandeln über Nacht in zwei Litern kaltes Wasser eingeweicht.

Am nächsten Tag die Mandeln abgießen und in einem Mixer fein mahlen. Das gewonnene Mus wird nun mit etwa 750 Milliliter Wasser aufgegossen und im Mixer gut vermischt. Je nach Belieben kann der Wasseranteil größer oder kleiner sein. Die Mischung kann je nach Geschmack noch mit Zimt oder einem Süßungsmittel verfeinert werden. Zu guter Letzt wird alles durch ein dünnes Tuch abgeseiht. Die fertige Mandelmilch lässt sich bis zu vier Tage im Kühlschrank aufbewahren.

Sojamilch

Sojamilch ist wohl der Klassiker unter den pflanzenbasierten Milchalternativen. In der Herstellung zu Hause ist sie genauso einfach zu machen wie ihre Kolleginnen. Dazu werden getrocknete Sojabohnen über Nacht in ausreichend Wasser eingeweicht.

Am nächsten Tag wird das Wasser abgegossen. Anschließend die Bohnen abspülen und mit der vierfachen Menge frischem Wasser in einen Mixer geben und gut pürieren. Im nächsten Schritt wird das Ganze durch ein dünnes Tuch in einen Topf gepresst. Im Anschluss daran die Sojamilch für etwa zehn Minuten aufkochen lassen. Nach dem Abkühlen ist sie im Kühlschrank drei bis fünf Tage haltbar.