Vegane Lebensmittel: Vom Döner bis zur Roulade – Firma aus Kernen setzt auf vegane Bioprodukte

Klaus Gaiser, Geschäftsführer der Firma Topas in Kernen verfolgt eine Mission: Mit schmackhaften veganen Produkten möchte er Menschen dazu inspirieren, öfter auf Fleisch zu verzichten
Fleisch isst Klaus Gaiser nur selten und aus beruflichen Gründen. „Wenn ich ein neues Produkt entwickle, etwa eine türkische Salami, muss ich wissen, wie sie schmeckt“, sagt der Geschäftsführer der Topas GmbH. Denn das Ziel seiner Firma in Kernen (Rems-Murr-Kreis) ist, vegane Alternativen zu Wurst- und Fleischprodukten zu entwickeln, die den Original-Spezialitäten in Aussehen, Geschmack und Haptik so nah wie möglich kommen.