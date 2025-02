VDA-Präsidentin: „Die EU hat ihre Hausaufgaben nicht erledigt“

1 Verbandschefin Hildegard Müller sagt im Interview: „Wenn der Standort Deutschland nicht bald wettbewerbsfähiger aufgestellt wird, fließt immer mehr Produktion ins Ausland ab.“ Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Hildegard Müller erwartet von Brüssel und einer neuen Bundesregierung mehr Unterstützung. Die Präsidentin des Verbands der Autoindustrie fordert im Interview mit dieser Zeitung auch Kompromisse beim Umstieg vom Verbrennerbetrieb auf E-Mobilität.











Pressehaus Stuttgart, IHK Oberndorf, Neujahrsempfang in Dornhan/Schwarzwald– und das ist an diesem Tag nur das Nachmittagsprogramm. Hildegard Müller ist gerade eine sehr gefragte Frau. Und überall soll die Präsidentin des Verbandes der Autoindustrie eine Antwort darauf geben, wie es denn nun weitergeht mit der schwächelnden Branche. „Wir waren immer dann am besten, wenn wir uns den Zukunftsthemen gestellt haben“, sagt die Cheflobbyistin im Interview mit dieser Zeitung.