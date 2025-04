VBH aus Korntal-Münchingen: Großhändler für Fenster- und Türbeschläge ist insolvent

Sinkende Umsätze, steigende Kosten, ein umkämpfter Markt – den Großhändler für Fenster- und Türbeschläge VBH aus Korntal-Münchingen hat dies in die Insolvenz geführt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wurde zum 2. April beim Amtsgericht Ludwigsburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung für die VBH Deutschland GmbH beantragt und vom Gericht genehmigt. Dadurch kann der Betrieb vorerst weiterlaufen.

„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, insbesondere in der Baubranche, sind seit längerer Zeit herausfordernd. Eine schnelle Besserung ist bisher nicht absehbar“, schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung, man kämpfe seit Jahren in diesem schwierigen Umfeld mit sinkenden Umsätzen und zugleich steigenden Kosten. Die unternehmerische Verantwortung bleibt bei Fekke van Dijk und Michael Karthaus, den beiden Geschäftsführern der VBH Deutschland. Im Gegensatz zu einem regulären Insolvenzverfahren gibt es bei einem Verfahren in Eigenverantwortung keinen Insolvenzverwalter.

Insolvenzgeld für Beschäftigte für drei Monate

„Trotz intensiver Bemühungen konnte das Unternehmen bisher die erforderlichen Umsatzsteigerungen für eine langfristig kostendeckende Organisation nicht erreichen“, heißt es weiter, „dies machte die nun eingeleiteten Schritte notwendig.“ Das Unternehmen schreibt von „notwendigen Sanierungsmaßnahmen“ und „möglichen Restrukturierungsoptionen“.

Was das für die Standorte in Deutschland und die Beschäftigten bedeutet, ist noch unklar. Löhne und Gehälter sind erst einmal für drei Monate über das Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit gesichert. Die VBH Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der VBH Holding, die Tochtergesellschaften in mehr als 20 Ländern hat und 1600 Mitarbeiter beschäftigt, davon 500 in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat die VBH Holding einen Umsatz von knapp 500 Millionen Euro erwirtschaftet. VBH bietet als Großhändler ein vollständiges Sortiment sowie Systemlösungen für die Herstellung und Montage von Fenstern und Türen an.

Das Eigenverwaltungsverfahren betrifft ausschließlich die Aktivitäten in Deutschland. „Wir sind zuversichtlich, dass wir auch die VBH Deutschland GmbH durch die Sanierung und die Konzentration auf die ertragreichen Geschäftsbereiche wieder profitabel machen können“, erklärt Lubomir Bohac, geschäftsführender Vorstand der VBH Holding.