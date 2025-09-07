Vatikan: Zehntausende bei Heiligsprechung von italienischem Teenager

Carlo Acutis starb 2006 mit 15 Jahren an Krebs. Jetzt wird er in den Heiligenstand aufgenommen. Die katholische Kirche hofft, damit für junge Leute wieder attraktiver zu werden.
Rom - Auf dem Petersplatz im Vatikan sind mehrere Zehntausend Menschen zur Heiligsprechung des italienischen Jugendlichen Carlo Acutis zusammengekommen, der im Alter von nur 15 Jahren an Leukämie starb. Der Gottesdienst wird von Papst Leo XIV. geleitet. Für das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken ist es die erste Heiligsprechung seit seiner Wahl vor vier Monaten. Zusammen mit Acutis wird ein weiterer Italiener in den Heiligenstand erhoben, der in jungen Jahren starb.