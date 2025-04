Vatikan-Thriller: Hier gibt es Konklave im Stream

Schon als er vor wenigen Monaten im Kino lief, war "Konklave" ein Erfolg. Der Film mit Ralph Fiennes (62) spielte weltweit über 100 Millionen Dollar ein, in Deutschland lockte er fast eine Million Menschen ins Kino. Doch nun ist "Konklave" aktueller denn je. Schließlich geht es um die Winkelzüge im Rahmen einer Papstwahl. Und nach dem Tod von Papst Franziskus (1936-2025) am Ostermontag steht eine solche vor der Tür. Ein Konklave soll laut Kirchenrecht nicht später als 20 Tage nach dem Ableben eines Papstes einberufen werden.

Vor dem realen Konklave kann man sich also noch die fiktionale Version anschauen. Schließlich verspricht "Konklave" einen Blick hinter die Kulissen, den im wahren Leben nur Kardinäle erlangen.

Diese Plattformen streamen "Konklave"

Zuerst die schlechte Nachricht. Auf keiner Streaming-Plattform gibt es "Konklave" derzeit kostenlos im Rahmen eines Abonnements oder einer Flatrate zu sehen.

Dafür steht der Film bei zahlreichen Anbietern zum Kaufen oder Leihen bereit. Dabei handelt es sich um Amazon Prime, Apple TV, Magenta TV, Sky Store, freenet Video, Videobuster, Maxdome, YouTube Store und Rakuten TV.

Die Preise fürs Ausleihen liegen zwischen 3,99 Euro und 5,99 Euro, je nach Auflösung. Wer "Konklave" dauerhaft herunterladen will, muss zwischen 11,99 und 16,99 Euro ausgeben. Auch hier richten sich die Kosten nach der Bildqualität.

"Konklave" ist im März dieses Jahres zudem auf DVD und Blu-Ray erschienen. In manchen deutschen Städten läuft der Thriller sogar noch im Kino, ziemlich genau fünf Monate nach seinem Kinostart im November 2024.

"Konklave": Die Story des Papstwahl-Thrillers

Die Handlung von "Konklave" beginnt in derselben Situation, wie sie auch gerade in der Wirklichkeit besteht. Der amtierende Papst ist tot. Das Kardinalskollegium tritt eilig zusammen. Kardinal Lawrence (Ralph Fiennes) organisiert als Dekan des Kollegiums das Konklave. Gegen seinen Willen mausert er sich in den ersten Wahlgängen selbst zu einem Mitfavoriten. Zwischen den spannend inszenierten Wahlgängen zeigt der Film heimliche Hinterzimmergespräche und böse Intrigen. Ein Attentat heizt die Atmosphäre zusätzlich an.

"Konklave" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Harris (68) aus dem Jahr 2016. Drehbuchautor Peter Straughan gewann für seine Adaption den einzigen Oscar für die Verfilmung. "Konklave" war insgesamt für acht Oscars nominiert, unter anderem als bester Film, für Hauptdarsteller Fiennes und Nebendarstellerin Isabella Rossellini (72).