Vatikan: Papst Leo geht in Konzert von Michael Bublé

1 Michael Bublé ist im Vatikan Stargast bei einem "Konzert für die Armen". (Archivbild) Foto: Richard Shotwell/Invision/dpa

Mit einem Benefizkonzert soll am Wochenende im Vatikan Geld für sozial Bedürftige gesammelt werden. Im Publikum wird dann erstmals auch der seit Mai amtierende Pontifex sitzen.











Rom - Papst Leo XIV. geht am Wochenende zu einem Konzert von Michael Bublé. Das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den USA wird am Samstagabend bei einem Auftritt des kanadischen Sängers im Vatikan dabei sein, wie der Kirchenstaat mitteilte. Der 50 Jahre alte Bublé ("Feeling Good") ist in diesem Jahr Stargast eines "Konzerts mit den Armen". Begleitet wird er vom Chor der Diözese Rom mit 200 Sängerinnen und Sängern.