Vatertag mit Schnee und Kälte? So wird das Wetter an Christi Himmelfahrt

Es fühlte sich schon nach Sommer an, jetzt kommt der Winter noch einmal zurück in Teilen Deutschlands – und das Mitte Mai. Meteorologen rechnen sogar mit Schnee in höheren Lagen.
Für viele Gärtner sind die Eisheiligen, die vom 11. bis 15. Mai dauern, ein wichtiger Termin im Jahr: Erst nach den letzten Frostnächten des Frühjahrs können sie frostempfindliche Kübelpflanzen wie Oleander, Kamelie oder Lorbeer, die in Innenräumen überwintert haben, ohne größere Bedenken ins Freie setzen. Denn bereits Nachttemperaturen unter zwölf Grad können bei vielen Arten zu Wachstumsstörungen führen.