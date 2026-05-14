Zwischen Schimmelhüttenweg und Santiago-de-Chile-Platz prallen am Vatertag verschiedene Gruppen aufeinander.
„Da hinten hellt es sich schon auf“, sagt Arnold Walz hoffnungsvoll und nippt an seinem Sekt. Der 72-Jährige deutet mit der Hand zum Himmel. Seine Begleitung Karin Sauer nickt. Gemeinsam drängen sich die beiden unter die Markise vor der Schimmelhütte, um dem tröpfelnden Regen auszuweichen. Sie sind nicht die einzigen, die sich an diesem Vatertags-Donnerstag zur Wanderpause in Degerloch eingefunden haben. Immer mehr Menschen sammeln sich unter den Schirmen, sitzen auf Stühlen, die ringsherum aufgestellt wurden oder stehen um einige Tische herum. Die Veranstalter, Thomas Wolfrum und Barbara Knobloch-Wolfrum, schenken Wein aus, überreichen Häppchen, lächeln und plaudern dabei.