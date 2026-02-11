Schauspieler Ansel Elgort ist erstmals Vater geworden. Nachdem er im Januar erstmals mit dem Baby und einer bislang unbekannten Frau an seiner Seite gesehen wurde, veröffentlicht der Star aus "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" nun ein erstes Foto mit seinem Kind.

Schauspieler Ansel Elgort (31) hat das erste Foto seines kleinen Sohnes veröffentlicht. Der Star aus "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" postete bei Instagram eine Schwarz-Weiß-Aufnahme: In einem Rollkragenpullover schmiegt er seine Wange an das tief schlafende Baby. Der Kleine trägt einen kuscheligen Fleece-Strampler und eine Mütze.

"Vatersein ist berauschend, anstrengend, es ist alles und noch viel mehr. Die Gegenwart fühlt sich intensiver an und die Zukunft strahlender", schreibt Ansel Elgort unter das Vater-Sohn-Bild und gibt einen Einblick in das junge Familienglück: "Er hält uns die ganze Nacht wach, und doch habe ich mich tagsüber noch nie so stark gefühlt. Er wechselt zwischen Weinen und Lachen, drückt alles aus, was er fühlt, und das hat mir die Freiheit gegeben, es ihm gleichzutun".

"Willkommen auf der Welt"

Weiter schreibt der Schauspieler: "Ich wollte das zunächst für mich behalten - nur für uns beide. Aber jetzt möchte ich es mit euch teilen, weil es das Schönste und Glücklichste ist, was ich je erlebt habe. Ich hoffe, es bereitet euch auch Freude." Er endet den Post mit den Worten: "Ganz viel Liebe, Ansel."

Elgort veröffentlichte außerdem ein Video, in dem er Gitarre spielt und für seinen Sohn singt, der in einer Babywippe sitzt. "Willkommen auf der Welt, kleines Eichhörnchen", singt der Schauspieler. "Willkommen auf dem Planeten Erde. Das ist dein Revier."

Wer ist die Mutter des Babys?

Seine Schauspielkollegin aus "Das Schicksal ist ein mieser Verräter", Shailene Woodley (34), kommentierte das Video mit einem Herzchen-Augen-Emoji.

Im Januar wurde bekannt, dass der Schauspieler erstmals Vater geworden ist. Er wurde in New York City mit dem Neugeborenen auf dem Arm gesehen - an seiner Seite eine bislang unbekannte Frau. Weitere Details zu dem Kind sind nicht öffentlich, auch die Identität der Mutter hält er konsequent privat.