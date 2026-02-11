Schauspieler Ansel Elgort ist erstmals Vater geworden. Nachdem er im Januar erstmals mit dem Baby und einer bislang unbekannten Frau an seiner Seite gesehen wurde, veröffentlicht der Star aus "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" nun ein erstes Foto mit seinem Kind.
Schauspieler Ansel Elgort (31) hat das erste Foto seines kleinen Sohnes veröffentlicht. Der Star aus "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" postete bei Instagram eine Schwarz-Weiß-Aufnahme: In einem Rollkragenpullover schmiegt er seine Wange an das tief schlafende Baby. Der Kleine trägt einen kuscheligen Fleece-Strampler und eine Mütze.