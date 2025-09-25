Vater und Sohn in Schottland: Kurzurlaub: Prinz William verbringt einige Tage mit König Charles III.

Ohne ihre Ehefrauen sollen König Charles III. und sein Sohn Prinz William sich in Schottland treffen. Es geht wohl nicht nur darum, privat etwas Zeit miteinander zu verbringen.

Der König und der Thronfolger unter sich: Prinz William (43) soll am Dienstag nach Schottland geflogen sein, um sich auf Schloss Balmoral mit seinem Vater, Charles III. (76), zu treffen. Wie mehrere britische Medien berichten, soll Prinzessin Kate (43) nicht zugegen sein. Auch Königin Camilla (78) soll den beiden ermöglichen, Zeit unter vier Augen zu verbringen.

"Ein paar informelle Tage privat mit seinem Vater" Von einer "Vater-und-Sohn-Mini-Pause", einer Art Kurzurlaub der beiden Männer, erzählt eine Insiderin der britischen "Daily Mail". Am Dienstag, nachdem William noch einen Termin mit Kate in Southport wahrgenommen hat, sei der 43-Jährige ins schottische Aberdeenshire geflogen, um sich mit Charles zu treffen. Er wolle demnach "ein paar informelle Tage privat mit seinem Vater" verbringen, Kate kümmere sich vermutlich unterdessen um die Kinder des Paares.

Der Aufenthalt sei laut der anonymen Quelle nicht offiziell vermerkt. Die beiden sollen demzufolge aber nicht nur privat Zeit miteinander verbringen, sondern zudem über ihre Aufgaben sprechen. Das Ganze soll auch einem "Austausch von Herrscher und Thronfolger" dienen. Es sei schon das dritte Jahr in Folge, dass William eine solche Auszeit mit seinem Vater nutzt.

Sprechen sie auch über Prinz Harry?

Während der gemeinsamen Tage auf Schloss Balmoral, das der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) als Sommerresidenz diente, könnten William und Charles auch auf Prinz Harry (41) zu sprechen kommen. Die Beziehung Harrys zu seinem Vater und Bruder gilt schon seit mehreren Jahren als unterkühlt bis zerrüttet.

Der Prinz hatte Charles kürzlich erstmals seit mehr als einem Jahr wieder persönlich gesehen. Der 41-Jährige, der mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (44) sowie den beiden Kindern des Paares in Kalifornien lebt, war nach London gereist. Die beiden sollen sich für rund 50 Minuten getroffen und ebenfalls im Privaten einen Tee getrunken haben, wie die BBC unter Berufung auf den Palast berichtete. Nach dem Treffen, das als erster Schritt zu einer Verbesserung des Verhältnisses gilt, soll Harry laut mehrerer Medienberichte gut gelaunt gewirkt haben. William und Harry sollen sich nicht gesehen haben.