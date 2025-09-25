Vater und Sohn in Schottland: Kurzurlaub: Prinz William verbringt einige Tage mit König Charles III.

Ohne ihre Ehefrauen sollen König Charles III. und sein Sohn Prinz William sich in Schottland treffen. Es geht wohl nicht nur darum, privat etwas Zeit miteinander zu verbringen.
Der König und der Thronfolger unter sich: Prinz William (43) soll am Dienstag nach Schottland geflogen sein, um sich auf Schloss Balmoral mit seinem Vater, Charles III. (76), zu treffen. Wie mehrere britische Medien berichten, soll Prinzessin Kate (43) nicht zugegen sein. Auch Königin Camilla (78) soll den beiden ermöglichen, Zeit unter vier Augen zu verbringen.