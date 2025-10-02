Die Zeiten, in denen er Papa Streiche spielt, sind nicht vorbei: Bei "Verstehen Sie Spaß?" hat Louis Klamroth seinen Vater Peter Lohmeyer in die Falle gelockt. "Mein schlechtes Gewissen hat mich gequält", erinnert sich der Moderator im Interview.
Louis Klamroth (35) triezt seinen Vater Peter Lohmeyer (63) gerne - aber wenn die "Verstehen Sie Spaß?"-Kameras dabei sind und es auch noch um dessen Herzensverein FC Schalke 04 geht, fällt es ihm dann doch schwer. Am 4. Oktober können die Zuschauer um 20:15 Uhr im Ersten hautnah miterleben, wie der TV-Moderator seinen berühmten Vater in die Falle lockt.