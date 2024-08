Vater-Tochter-Ausflug: Promi-Gäste: John Travolta besucht Olympische Spiele mit Tochter Ella

1 John Travolta mit Tochter Ella in Paris. Foto: imago images/ABACAPRESS/Poitout Florian

Ein weiterer Promi-Besuch aus Hollywood: John Travolta hat mit Tochter Ella die Olympischen Spiele in Paris besucht. Die beiden verfolgten einen weiteren erfolgreichen Auftritt von US-Turnerin Simone Biles. Ella Travolta hat sich bei ihrem eleganten Olympia-Outfit von Paris inspirieren lassen.











Schauspieler John Travolta (70) und Tochter Ella Bleu Travolta (24) haben es sich nicht nehmen lassen, wie bereits viele andere Stars vor ihnen Olympia-Luft zu schnuppern. Die beiden konnten am Samstag (3. August) in der Bercy Arena mitverfolgen, wie der US-Turn-Star Simone Biles (27) auch am Sprung glänzte und sich eine weitere Goldmedaille holte. Während es in der Arena in Paris sportlich zuging, setzte das Vater-Tochter-Duo auf elegante Outfits.