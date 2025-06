Vater-Sohn-Duo vor der Kamera?: Nächstes Nepo-Baby? Erste Filmrolle für Jason Momoas Sohn

1 Nakoa-Wolf Momoa (r.) wird bald auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Foto: Fati S/ABACAPRESS/ddp images

Nakoa-Wolf Momoa eifert seinen Eltern nach: Der Sohn von Jason Momoa und Lisa Bonet hat offenbar seine erste Filmrolle ergattert. Sein Schauspieldebüt soll er gleich in einer großen Produktion geben.











Nakoa-Wolf Momoa (16) tritt in die Fußstapfen seiner Eltern. Der Sohn von Jason Momoa (45) und Lisa Bonet (57) übernimmt bald seine erste Filmrolle - offenbar an der Seite seines Vaters. Wie Quellen dem Branchenportal "Deadline" bestätigt haben sollen, werde der Schauspielersohn in "Dune 3" auftreten. Demnach verkörpert er in der Fortsetzung Leto II, den Sohn von Paul Atreides (Timothée Chalamet, 29) and Chani (Zendaya, 28).