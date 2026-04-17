Peter und Mike Kraus feiern am 18. April bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" eine Premiere: Erstmals stehen sie dort gemeinsam für ein Duett auf der Bühne. Außerdem begrüßt Borg in seiner Weinstube weitere Gäste aus Schlager und Volksmusik.

Premiere beim "Schlager-Spaß mit Andy Borg": Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus (87) und sein Sohn Mike geben am Samstag, dem 18. April 2026, erstmals in der Sendung ein Duett zum Besten. Das teilte der SWR mit. Das Vater-Sohn-Duo veröffentlichte zuletzt den gemeinsamen Song "Für immer vereint" und kündigte eine gemeinsame Tour für 2027 an.

Andy Borg begrüßt in der Frühjahrsausgabe des "Schlager-Spaß" zudem Sonia Liebing, Silvio d'Anza, Brigitte Traeger sowie die Schlagerpiloten in der Kulisse einer Weinstube. Ebenfalls mit dabei sind die Kronwildkrainer, die i-Düpferl, die Blaskapelle Blechintakt und die Newcomer Oimgoassn. Die Sendung läuft am 18. April um 20:15 Uhr im SWR, MDR und ist wie alle anderen Ausgaben in der ARD-Mediathek verfügbar.

Andy Borg lädt erneut zum "Sommer-Spaß" ein

Weiter geht es am Samstag, dem 23. Mai, um 20:15 Uhr im SWR mit der Best-of-Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste". Unter den Gästen befinden sich Florian Silbereisen, Beatrice Egli und Thomas Anders. Die nächste reguläre Ausgabe folgt am 13. Juni erneut zur Primetime im SWR und MDR. Auftreten werden unter anderem Stefan Mross, Randolph Rose, Monika Martin und Die Fetzig'n aus dem Zillertal.

Schlagerfans können sich zudem wieder auf den "Sommer-Spaß mit Andy Borg" freuen. Die Sonderausgabe wird dem SWR zufolge am 25. Juli im Europa-Park in Rust aufgezeichnet, ein Ausstrahlungsdatum ist noch nicht bekannt.

Acht Jahre "Schlager-Spaß mit Andy Borg"

Seit 2018 präsentiert Andy Borg den "Schlager-Spaß". In der Show begrüßt der Moderator und Sänger Schlagerstars, Volksmusiker und Bands in seiner Weinstube in Baden-Baden.