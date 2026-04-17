Peter und Mike Kraus feiern am 18. April bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" eine Premiere: Erstmals stehen sie dort gemeinsam für ein Duett auf der Bühne. Außerdem begrüßt Borg in seiner Weinstube weitere Gäste aus Schlager und Volksmusik.
Premiere beim "Schlager-Spaß mit Andy Borg": Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus (87) und sein Sohn Mike geben am Samstag, dem 18. April 2026, erstmals in der Sendung ein Duett zum Besten. Das teilte der SWR mit. Das Vater-Sohn-Duo veröffentlichte zuletzt den gemeinsamen Song "Für immer vereint" und kündigte eine gemeinsame Tour für 2027 an.