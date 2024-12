Am Mittwoch wurde Luca in Esslingen beerdigt. Im Video spricht sein Vater Rolf Seufferle über seinen getöteten Sohn. Und erneuert seine Forderung an Behörden, mögliche interne Versäumnisse aufzuklären.











Link kopiert



Am Mittwoch musste Rolf Seufferle seinen Sohn Luca auf dem Esslinger Eberhaldenfriedhof beerdigen. Kurz zuvor haben wir mit ihm in den Büroräumen seiner Medienagentur in Esslingen gesprochen.