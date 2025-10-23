Vater lebt mit Kind in Slowenien: Hoffnung im Fall der entführten Lea – Oberstes Gericht hat geurteilt

Vor mehr als zwei Jahren hat der Vater von Lea Pfeiffer das Mädchen in seine Heimat entführt. Nun haben die Mutter gleich zwei positive Nachrichten erreicht. Ist das die Wende?
Elsa Pfeiffer ist vorsichtig mit ihren Gefühlen. Sie traut sich nicht, euphorisch zu sein. Aber sie spricht wieder von „Hoffnung“. Am 7. Oktober 2023 hatte ihr Ex-Partner David K. die damals zehn Jahre alte gemeinsame Tochter Lea aus dem Landkreis Ludwigsburg in sein Heimatland Slowenien entführt. Seit mehr als zwei Jahren schon kämpft die Mutter vor Gerichten in Deutschland und Slowenien um Leas Rückkehr. Sie hat für ihre Tochter das alleinige Sorgerecht.