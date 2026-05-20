Ein Vater kämpft seit Jahren um Kontakt zu seiner Tochter. Vor Gericht in Geislingen an der Steige zieht sich der Streit endlos hin. Deshalb macht er seinen Fall nun öffentlich.
Roman Gottschalk ist verzweifelt. Seit Ostern vor zwei Jahren hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Dass sich das ändert, darum kämpft der 49-Jährige aus Neu-Ulm. Ihn frustriert vor allem, dass sich die Gerichtsverfahren nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit hinziehen. Er wisse nicht mehr, „an welche Stelle man sich noch wenden kann, wenn ein familiengerichtliches Verfahren über Jahre hinweg ohne Entscheidung geführt wird und das Kindeswohl dadurch faktisch außer Kraft gesetzt wird“. Deshalb macht er seine Geschichte nun öffentlich.