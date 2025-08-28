Nach der Rettungsaktion für seine Kinder bleibt ein Vater verschwunden. In seiner Heimat herrscht große Betroffenheit – auch der OB ist tief bewegt. Er kennt den Mann gut.
Das Schicksal eines Vaters, der seit einer Rettungsaktion für seine Kinder im Comer See in Norditalien vermisst wird, hat weit über seinen badischen Heimatort Betroffenheit ausgelöst. „Die Bestürzung ist nicht nur in der Stadt groß, sondern in der ganzen Region“, sagte Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr der Deutschen Presse-Agentur. „Das war ein Riesenschock für uns.“ Die Nachricht habe ihn im Urlaub am Baggersee erreicht.