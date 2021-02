1 Eine Mitarbeiterin des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg pipettiert Coronaproben. (Archivbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Sprecher des Landesgesundheitsamtes teilte mit, dass sich inzwischen mehr als 300 Personen in Baden-Württemberg mit einer Variante des Coronavirus infiziert haben.

Stuttgart - In Baden-Württemberg sind mittlerweile mindestens 304 Infektionen mit den Mutationen des Coronavirus nachgewiesen worden. Das teilte ein Sprecher des Landesgesundheitsamtes am Dienstag mit. Übermittelt worden sei die Zahl am Montag aus insgesamt 32 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte die Zahl auf Anfrage.