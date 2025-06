Wie tödlich sind Vapes für Jugendliche?

1 Vapes sind handlich, sorgen für viel Dampf – aber gesund sind sie nicht. Foto: /Mariiya

Tabakerhitzer mit Kirsch- oder Vanillegeschmack sind bald verboten. Doch das gilt nicht für E-Zigaretten mit ähnlichen Aromastoffen, die bei Schülern sehr beliebt sind. Warum dies kein harmloser Trend ist.











Link kopiert



Auf dem Schulklo lässt es sich am einfachsten dampfen: Türe abschließen, eine Vape aus der Tasche holen, ein paar Mal dran ziehen. Und dann geht’s wieder ins Klassenzimmer. Zurück bleibt nur der süßliche Duft nach Kokos oder Fruchtbonbon. Ja, das sei normal, bestätigen die Zehntklässler der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürtingen. Vor einem Jahr tauchten die handlichen E-Zigaretten auf. „Sie sind ein Trend“, sagt Lea. Die 15-Jährige nutze hin und wieder eine Vape, wenn sie sich mit Freunden treffe. „Sie schmecken ganz gut und man hat nicht so ein kratziges Gefühl im Hals wie bei normalen Zigaretten“, so die Schülerin, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte.