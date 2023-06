1 Barry Newman im Film "Fluchtpunkt San Francisco" ("Vanishing Point"). Foto: imago images/Everett Collection

Barry Newman ist tot. Der US-Schauspieler ist laut eines Medienberichts schon vor fast einem Monat im Alter von 92 Jahren in New York gestorben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der US-amerikanische Schauspieler Barry Newman (1930-2023) ist im vergangenen Mai verstorben, wie nun bekannt wird. Seine Ehefrau Angela habe dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" bestätigt, dass der Film- und Serienstar am 11. Mai eines natürlichen Todes in einem New Yorker Krankenhaus gestorben sei.