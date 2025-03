Vanished: Matthias Schweighöfer dreht mit internationalen Stars

1 Matthias Schweighöfer etabliert sich international immer mehr. Foto: imago images/ZUMA Wire

Matthias Schweighöfer fasst international immer mehr Fuß. Der Schauspieler hat sich eine Rolle in der Serie "Vanished" geangelt. An seiner Seite: "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco und Sam Claflin aus "Peaky Blinders". Auch hinter den Kulissen gibt es deutsche Beteiligung.











Spätestens mit seiner Rolle im Netflix-Film "Army of the Dead" und dessen Prequel "Army of Thieves", das er selbst inszenierte, ist Matthias Schweighöfer (44) außerhalb Deutschlands bekannt. Nun wird der Schauspieler in einer englischsprachigen Serienproduktion zu sehen sein. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, hat Schweighöfer eine Rolle in der Serie "Vanished" ergattert.