Vanessa Steinkamp ist zurück: Julia Augustin feiert Comeback bei Alles was zählt

1 Julia Augustin verließ 2021 "Alles was zählt". Foto: RTL/Julia Feldhagen

Nachdem Schauspielerin Julia Augustin 2021 letztmals als Dr. Vanessa Steinkamp für die Erfolgsserie "Alles was zählt" vor der Kamera stand, kehrt sie nun für einen Gastauftritt zurück. "Es wird eine sehr spannende Storyline geben", verspricht sie schon jetzt.











Julia Augustin (37) kehrt für einen Gastauftritt ans Set der Daily "Alles was zählt" (seit 2006 bei RTL) zurück. Wie der Sender bekannt gab, wird die Schauspielerin erstmals nach vier Jahren wieder in die Rolle der Dr. Vanessa Steinkamp schlüpfen. Die Dreharbeiten starten in dieser Woche. Bis zur Ausstrahlung müssen sich die Serienliebhaber aber noch gedulden: Ab dem 21. Mai 2025 (Folge 4791) wird Augustin täglich bei "Alles was zählt" zu sehen sein - zumindest auf bestimmte Zeit.