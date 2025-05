Vier Jahre war sie weg, jetzt steht sie plötzlich wieder in Essen: Vanessa Steinkamp feiert ihr überraschendes Comeback bei „Alles was zählt“ – und rettet direkt ihrem Vater das Leben.

Nach ihrem Ausstieg im Jahr 2021 kehrt Julia Augustin alias Dr. Vanessa Steinkamp für einen Gastauftritt zu „Alles was zählt“ zurück. Für Fans der Serie ist das ein ganz besonderer Moment, denn Vanessa war – mit einer kurzen Unterbrechung – von Anfang an ein fester Bestandteil des Ensembles.

Nach ihrem Weggang lebte Vanessa mit ihrem Ehemann Christoph (Lars Korten) und Sohn Henry in Südkorea, wo sie als Kardiologin in einem renommierten Forschungsinstitut arbeitete. Genau dieses medizinische Know-how kam bereits ihrem Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich) zugute: Er ließ sich dort einer innovativen Herz-OP unterziehen. Doch nun, da sich sein Zustand erneut verschlechtert, zieht es Vanessa zurück in die Heimat – nicht nur als Tochter, sondern als Ärztin.

Ein dramatischer Einstieg: Vanessa rettet Richard das Leben

Vanessas Rückkehr nach Essen verläuft alles andere als ruhig: In ihrer ersten Szene rettet sie ihrem Vater das Leben – ein Paukenschlag, der zeigt, wie sehr sich ihre Figur weiterentwickelt hat. Es ist Ben (Jörg Rohde), der sie um Hilfe bittet, da Richard sich hartnäckig jeder Schonung verweigert. Vanessa stellt sofort klar: Ab jetzt weht bei den Steinkamps ein anderer Wind. Mit ihrer direkten Art und medizinischen Expertise will sie nicht nur helfen, sondern auch vermitteln – und Ordnung ins Chaos bringen.

Die Comeback-Folge mit Vanessa Steinkamp wird am Mittwoch, den 21. Mai, um 19:05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Episode bereits jetzt vorab im Stream auf RTL+ sehen.

Zurück im Zentrum des Familienchaos

Die Steinkamps stecken in einer tiefen Krise: Richard und Simone (Tatjana Clasing) stehen vor der Trennung, Schwester Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) hat ihre eigenen Probleme – Vanessa kehrt in eine zerrüttete Familie zurück. Doch sie ist nicht gekommen, um nur zuzusehen. Schon früher war sie die Stimme der Vernunft, eine, die sich nicht scheut, Klartext zu sprechen. Jetzt, wo alles zu zerbrechen droht, könnte sie der dringend benötigte Ruhepol sein.

Tatjana Clasing freut sich über das Wiedersehen mit ihrer Serientochter: „Ich freue mich sehr, dass Jule wieder ‚nach Hause‘ kommt. Wir sind hier ja tatsächlich so etwas wie eine große Familie und jetzt fühlen wir uns wieder komplett – wie schön!“

Auch Julia Augustin beschreibt ihren ersten Drehtag als emotionales Erlebnis: „Ich war vorher natürlich etwas nervös, wie denn alles so ist, und meine Erwartungen wurden tatsächlich übertroffen. Ich hatte den ganzen Tag ein Glücksgefühl im Bauch und zwischendurch hat es sich angefühlt wie gestern.“

Wie geht es für Vanessa weiter?

Noch ist unklar, wie lange Vanessa in Essen bleiben wird – und ob ihre medizinischen Fähigkeiten erneut gebraucht werden. Könnte sie wieder dauerhaft Teil der Klinik werden? Welche Rolle spielt ihre Rückkehr für die familiäre Dynamik der Steinkamps? Und: Wird sie selbst zur Ruhe kommen oder erneut zwischen Loyalität und Selbstschutz zerrieben?

Julia Augustin verrät, dass ihre erste Storyline nach der Rückkehr Konfliktpotenzial mitbringt – es wird Team-Bildungen geben, Auseinandersetzungen, klare Fronten. Langweilig wird es also garantiert nicht. Für Vanessa wünscht sich Augustin zudem eines: endlich echte Freundschaften, fernab des familiären Dramas.

Kein Happy End – und das ist auch gut so

Ein harmonisches Happy End für die Steinkamps? Für Augustin kaum vorstellbar – und vielleicht auch gar nicht nötig. Denn gerade die ständigen Reibungen, die Konflikte und emotionalen Wendungen machen „Alles was zählt“ aus.