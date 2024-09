Vanessa Schmitt: Sommerhaus der Stars-Kandidatin nackt im Playboy

Vanessa Schmitt (28) hat sich für die Oktober-Ausgabe des "Playboy" ablichten lassen. Für die Influencerin und Moderatorin ist das eine Premiere, denn auf einem Zeitschriften-Cover war sie noch nicht zu sehen - und nackt schon gar nicht. Das Shooting steht im Zusammenhang mit einem weiteren Debüt, das die einstige "Miss Tuning" bald feiern wird: Ab dem 17. September ist sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem ehemaligen "GZSZ"-Star Raúl Richter (37), bei RTL in "Das Sommerhaus der Stars" im TV zu sehen. Seit Dienstag, dem 10. September, ist die erste Folge bereits bei RTL+ abrufbar.

Selbstbewusstsein durch Nacktshooting

Im "Playboy"-Interview erklärte Schmitt, durch das Shooting neues Selbstbewusstsein getankt zu haben. "Es hat mir bestätigt, dass sich Frauen jederzeit frei fühlen können und dürfen", so die 28-Jährige. Nachdem sie sich in ihrem Körper immer wohlgefühlt habe, habe sie "letztes Jahr sechs, sieben Kilo zugenommen und damit einen Punkt erreicht, an dem ich mir manchmal wünsche, dass ich wieder so sportlich und schlank wie davor wäre".

Lesen Sie auch

Auf dem Cover habe sie sich dementsprechend auch etwas trainierter präsentieren wollen, sich am Ende aber mit ihrem Körper angefreundet. "Zeit, die sieben Kilo noch runterzubekommen, war keine mehr. Aber am Ende habe ich die Bilder gesehen und finde sie superschön. Man muss ja nicht immer aussehen wie ein Model, das einen Sixpack hat", sagte Vanessa Schmitt in der deutschen Ausgabe des "Playboy". Sie wünsche sich, "dass Frauen das machen, worauf sie Lust haben. Wir leben alle nur einmal, und da sollte man sich nicht reinreden lassen."

"Sommerhaus der Stars" nach Seitensprung

Nicht nur im "Playboy", sondern auch im "Sommerhaus der Stars" will sich Schmitt von einer neuen Seite zeigen. "Ich bin ein Riesen-Reality-TV-Fan. Als die Anfrage kam, dachte ich: Geil, endlich kann ich das auch mal live erleben. Es war echt eine Ehre, dabei zu sein", schwärmte sie im Interview. Angst vor Streit mit Raúl Richter habe sie nicht. Immerhin haben die beiden schon mal eine große Krise durchgemacht. Im Vorfeld des "Sommerhaus" war bekannt geworden, dass der Schauspieler seiner Freundin fremdgegangen ist.

"Wir waren dann auch kurze Zeit getrennt. Aber ich bin ein Freund von Kommunikation, und wir haben viel darüber geredet - auch weil ich das gebraucht habe", so Schmitt. Sie habe gesehen, dass ihr Partner sich verändert habe und sich deshalb für eine zweite Chance entschieden: "Ich hatte nichts zu verlieren." Inzwischen sei das Paar seit zwei Jahren wieder glücklich.

Die Oktober-Ausgabe mit Vanessa Schmitt ist ab dem 12. September am Kiosk erhältlich. Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/vanessa-schmitt-oktober-2024