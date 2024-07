Die ehemalige "Riverdale"-Schauspielerin Vanessa Morgan (32) hat für eine freudige Überraschung gesorgt: Sie erwartet mit ihrem Freund James Karnik (25) ein Baby - das schon sehr bald zur Welt kommen soll.

Geburt noch im Juli?

Am 6. Juli teilte Morgan in einem Instagram-Posting die frohe Botschaft. Dazu veröffentlichte sie mehrere Fotos, die sie mit Babybauch zusammen mit ihrem Partner zeigen. Der kanadische Profi-Basketballspieler und die Schauspielerin sind auf den Fotos leger gekleidet, sie trägt auf vielen Aufnahmen Jeans und einen weißen Pullover. Beide halten ihren Babybauch, der auf einigen der Schnappschüsse zu sehen ist. "Ich bin so verliebt in diesen Mann, unsere vierköpfige Familie kommt diesen Monat", verriet Morgan, dass die Schwangerschaft schon sehr weit fortgeschritten ist. "Überraschung! Danke, Gott".

Mehrere ihrer ehemaligen "Riverdale"-Kollegen kommentierten den Beitrag. Lili Reinhart (27) schrieb: "Süßer Engel". Camila Mendes (30) schickte ein Herz-Emoji.

Sie hat schon einen Sohn

Es ist Morgans und Karniks erstes gemeinsames Kind. Die Kanadierin ist bereits Mutter eines Sohnes, River (3), der aus ihrer Ehe mit Michael Kopech (28) stammt. Das Paar hatte 2020 geheiratet. Nur fünf Monate später trennte sie sich von ihm während der Schwangerschaft. Seit 2022 ist sie mit James Karnik liiert.

Bekannt ist Vanessa Morgan vor allem durch ihre Rolle der Amanda in der kanadischen Sitcom "Teen Buzz", deren Titellied sie auch gesungen hat, sowie durch die Serie "Riverdale", in der sie von 2017 bis 2023 die Toni Topaz darstellte. Dieses Jahr war sie in der Serie "Wild Cards" zu sehen.