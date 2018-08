Vanessa Mai Sexy Bild auf Instagram gefällt nicht allen Fans

Von (nas/spot) 29. August 2018 - 14:23 Uhr

Vanessa Mai zeigt sich gerne in sexy Outfits Foto: imago/Future Image

Vanessa Mai zeigt ihre tolle Figur gerne in knappen Outfits. Auf Instagram präsentiert sich die Schlagersängerin jetzt auch hinter der Bühne auf einem Schnappschuss und spaltet damit ihre Fan-Gemeinde.

Vanessa Mai (26, "Ich sterb für dich") ist für ihre akrobatischen Tanzeinlagen und spektakulären Show-Effekte bekannt und begeistert ihre Fans dabei auch immer wieder in knappen Outfits. Doch es braucht nicht immer eine herausragende Bühnenshow, um das Publikum zu begeistern.

Das neue Album "Schlager" von Vanessa Mai können Sie hier bestellen

Am Dienstag postete die Schlager-Sängerin einen sexy Schnappschuss aus dem Backstage-Bereich auf ihrem Instagram-Profil und posiert dabei in einem ultraknappen Höschen und funkelnder Netzstrumpfhose für die Kamera. Lasziv streckt sie ihre Zunge heraus und hält ihren durchtrainierten Po in die Kamera. Mit dem Schwarz-Weiß-Foto wünscht die Sängerin ihren Fans eine "Gute Nacht".

Doch Mai erhält neben begeisterten Kommentaren wie "hübscher Hintern" und "nette Rückansicht" auch Negativstimmen, die sich an ihrem offenherzigen Auftreten stören. "Jetzt wird's echt übertrieben! Ich mag die Musik und Vanessa wirklich gern aber das hat nix mehr mit Schlager zu tun!" oder "Zweifelst du etwa an deiner Musik oder warum diese (fast schon) 'Piep Show'", heißt es da in den Kommentaren.