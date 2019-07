(wue/spot) , 10.07.2019 - 18:57 Uhr , aktualisiert am 10.07.2019 - 18:57 Uhr

1 Vanessa Mai spielt in "Nur mit Dir zusammen" neben Axel Prahl Foto: ARD Degeto/Hendrik Heiden

Sie geht unter die Schauspieler: Schlagersängerin Vanessa Mai spielt in ihrem ersten Fernsehfilm mit. Gerade wird in Süddeutschland gedreht.

Vanessa Mai (27, "Ich sterb für dich") ist einer der erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands. Doch die junge Sängerin kann noch viel mehr, wie sie jetzt offenbar auf Zelluloid beweisen will. Für das Erste dreht sie derzeit in Bayern ihren ersten Film, wie die ARD am Mittwoch bekanntgab.

Vermutlich wird man Mai aber auch in "Nur mit Dir zusammen" singen hören, denn in dem Musikfilm spielt das Multitalent eine Sängerin. Sie schlüpft laut einer Pressemitteilung in die Rolle einer jungen Frau, die vor ihrem großen Durchbruch steht, als sie eine schlimme Diagnose erhält.

An der Seite von Axel Prahl

Neben Mai werden in "Nur mit Dir zusammen" unter anderem auch Axel Prahl (59), Ferdinand Seebacher (30), Elena Uhlig (43), Max Befort (30), Klaus Stiglmeier (69) und Michael Gaedt (62) zu sehen sein. Das Drehbuch stammt von Judith Westermann, Regie führt Stefan Bühling (47).

"Ich habe immer noch großen Respekt vor der Aufgabe, aber auch mindestens genau so großen Spaß hier am Set", schwärmt Mai in der erwähnten Mitteilung. "Die Crew ist wirklich mega, wir sind schnell zu einer großen Familie zusammengewachsen." Wann der Film ausgestrahlt werden soll, ist derzeit nicht bekannt.