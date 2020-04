1 Vanessa Mai versucht sich als Radio-Moderatorin. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Sängerin Vanessa Mai versucht sich als Radio-Moderatorin. Ihr Debüt gibt die Backnangerin standesgemäß auf dem für Schlager und Volksmusik bekannten Sender des Südwestrundfunks SWR4.

Stuttgart - Schlager-Pop-Sängerin Vanessa Mai (27) versucht sich nach einem Ausflug ins TV-Schauspielfach nun auch als Radio-Moderatorin. Ihr Debüt gibt die Backnangerin standesgemäß auf dem für Schlager und Volksmusik bekannten Sender des Südwestrundfunks. An drei Tagen in der zweiten Aprilhälfte wird sie nach SWR-Angaben Moderator Jörg Assenheimer in der Sendung „SWR4 BW am Morgen“ unterstützen. Sie werde in den Sendeablauf eingebunden und moderiere gemeinsam mit Assenheimer Musik, Nachrichten, Wetter und Spiele, teilte der Sender am Mittwoch mit. Geplant sei auch ein Interview mit ihrem Lieblingsstar im Rahmen des Frühmagazins. Namen nannte der SWR aber nicht.

„Ich bin mit dem SWR groß geworden und wollte einfach mal selbst ausprobieren, wie das ist, Radio zu machen“, sagt Mai laut SWR über ihren Auftritt auf kleinster Bühne.

Mais jüngstes Studioalbum „Für Immer“ erreichte in Deutschland Position zwei der offiziellen Albumcharts. Es konnte sich eine Woche in den Top 10 sowie acht Wochen in den Top 100 halten. Ende Januar hatte sie im abendfüllenden ARD-Streifen „Nur mit Dir zusammen“ eine junge Frau gespielt, die ihren Durchbruch als Sängerin schaffen will.