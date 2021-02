1 Vanessa Mai bei Dreharbeiten für das Talk-Format „On Mai Way“ auf dem Youtube-Kanal von SWR-Schlager. Foto: dpa/Jens Kalaene

Vanessa Mai ist bei einer Tanzeinlage ein kleiner Fauxpas passiert. Doch die Schlagersängerin nimmt den kurzen Unterhosen-Blitzer mit Humor und stellt das Video anschließend online.

Stuttgart - Vanessa Mai ist aus der deutschen Musikszene kaum mehr wegzudenken. Neben Beatrice Egli verkörpert die in Backnang lebende Sängerin wie kaum eine andere die neue Schlager-Generation. Da sie momentan wie alle anderen Künstler in der Corona-Pandemie nicht auftreten kann, unterhält die 28-Jährige ihre Fans und Anhänger in den sozialen Netzwerken. Mit Tanzvideos und anderen unterhaltsamen Clips erreicht sie auf TikTok oder Instagram Hunderttausende von Menschen.

In einem aktuellen Video ist dem Schlagerstar nun aber ungewollt ein kleiner Fauxpas passiert. Bei einer Tanzeinlage rutschte der 28-Jährigen plötzlich das Kleid nach oben, sodass für einen kurzen Moment ihre Unterhose zum Vorschein kam. Das sorgte bei Mai und deren Mann im Hintergrund für ein Schmunzeln und gute Laune. Trotz der kleinen Panne stellte sie das Video anschließend online und beweist damit nicht nur Humor, sondern auch die Fähigkeit, sich manchmal nicht ganz so ernst zu nehmen.

Zuletzt verriet Mai der Deutschen Presse-Agentur, dass sie in der Corona-Krise besonders die Nähe zu ihren Fans und Freunden vermisst. «Ich habe immer alle gerne umarmt. Das fehlt. Aber es ist nicht zu ändern», so die Schlagersängerin. Die mit Mann und Hund in Backnang bei Stuttgart lebende Musikerin findet ihr Leben ansonsten gerade perfekt: «Ich kann unabhängig arbeiten, kann machen, was ich will. Ich bin sehr, sehr glücklich.» Vanessa Mai («Ich sterb für dich») gilt als eine der erfolgreichsten Solokünstlerinnen Deutschlands.