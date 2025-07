Vanessa Mai in Stuttgart: Die Schlagerqueen von nebenan

Bei ihrem Konzert in Stuttgart plaudert Vanessa Mai am Mercedes-Museum mit den Fans – und gibt einen Vorgeschmack auf ihr neues Album.

Ein klein wenig scheint Vanessa Mai doch zu leiden, unter der Tatsache, dass die Besuchermassen, die am Freitagabend über die Mercedesstraße ziehen, nicht ihr Konzert als Ziel haben, sondern den ersten von drei Auftritten des Comedians Teddy Teclebrhan im nahen Stadion. Vanessa Mai lässt sich von so etwas jedoch nicht aus der Fasson bringen. Sie ruft ihren Fans zu: „Geht’s euch gut?“ und bekommt eine sehr kraftvoll positive Antwort.

Sie freut sich, da zu sein, in Stuttgart, nahe der Backnanger Heimat. Im Publikum sind sehr viele enthusiastische Vanessa-Mai-Fans, viele, die kamen, weil sie den Schlagerstar aus der Nachbarschaft feiern wollen, die überaus kesse und gewitzte Vanessa, die am zweiten Abend der Reihe „Stadtkultur“ am Mercedes-Benz-Museum auftritt. Das Rund an der Mercedesflanke ist nicht ausverkauft, doch viele Gäste strahlen vor Begeisterung.

Vanessa Mai ist 33 Jahre alt, seit Mai, sie strahlt selbst und wirbelt, ist eigentlich nur bekleidet mit hohen schwarzen Stiefeln und einem hellblauen Hemd. Ihr deutscher Schlager-Pop folgt unaufdringlich bewährten Mustern, lebt von der Frische einer Sängerin, die ihre Koketterie immer wieder mit kräftigem Humor konterkariert.

Bis vor zehn Jahren gehörte Vanessa Mai der Schlagerband „Wolkenfrei“ aus Aspach an, dann veröffentlichte sie ihr erstes Solo-Album. Als Schlagersternchen und Frau des Stiefsohns von Andrea Berg ist sie beliebt bei der deutschen Regenbogenpresse.

Auf der Bühne aber gibt sie sich gerne nahbar, lacht auch einmal schrill und ausgelassen, bricht ihr Image, singt ihren Fans ein derbes „Prosit!“ zu. Und wandelt sich dann wieder geschwind in die Stimmungs-Queen, singt Songs wie „Geiles Life“ oder „Ich sterb für dich“, animiert ihr Publikum zum Mitsingen bei „Venedig (Love is in the Air)“.

Vanessa Mai singt Song vom neuen Album

Sie wird sehr kompetent begleitet von einem Gitarristen, einem Schlagzeuger, einer Background-Sängerin. Sie wird knapp 80 Minuten für ihr Stuttgarter Publikum singen und plaudern, verspricht ihm einige neuer Songs, viele bekannte, und manch einen in einer besonderen, noch nie gehörten Version. In der zweiten Hälfte des Abends nämlich nehmen sie und ihre Begleiter Platz am Bühnenrand.

Am 10. Oktober wird Vanessa Mais neues Album „Traumfabrik“ erscheinen, die Release-Party soll in Berlin stattfinden, aber das Stuttgarter Publikum hört einen der neuen Songs als erstes in einer „Unplugged“-Version: Da sitzt Vanessa Mai und haucht zu klirrenden Gitarrensaiten „Für mich bist du Liebe“, gibt sich still und verträumt, um ihre Fans dann wieder mit einigen flotten Songs zum Tanzen abzuholen.

Allerdings: Am besten reißt Vanessa Mai ihr Publikum doch immer noch mit, wenn sie große Hits singt, die andere bekannt machten – „Ohne Dich“ zum Beispiel, von der Münchener Freiheit, oder „Irgendwann“ von Nena.