Vanessa Mai auf den Malediven Schlagerstar zeigt wieder viel nackte Haut

Von red 21. November 2018 - 18:06 Uhr

Vanessa Mai ist in den sozialen Medien sehr aktiv. Foto: Glomex/Sat.1

Vanessa Mai tummelt sich auf den Malediven und lässt ihre Fans über Instagram daran teil haben – mit Fotos, die immer wieder für Diskussionen sorgen.

Stuttgart - Seit der in Aspach (Rems-Murr-Kreis) geborene Schlagerstar Vanessa Mai auf den Malediven weilt und ihre Flitterwochen nachholt, mehren sich die Hinweise auf einen Imagewechsel bei der jungen Sängerin. War Mai schon früher nicht verlegen, wenn es um knapp geschnittene Bühnen-Outfits ging, scheint sie auf den Malediven die Grenzen noch einmal deutlich intensiver auszuloten.

Jüngster Streich im Ringen um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien ist ein Foto in einem äußerst knapp T-Shirt, das den Voyeuren unter Vanessa Mais einen Blick auf die untere Oberweite gewährt – in Fachkreisen auch „Underboob“ genannt.

Mit ihren pikanten Postings macht sich Mai übrigens keineswegs nur Freunde unter ihren Followern. Immer wieder hagelt es Kritik. Es gibt allerdings auch jede Menge, vorzugsweise männliche Fans, die Vanessa Mais Freizügigkeit begrüßen. Sehen Sie im Video, wie die jüngsten Postings der Schlagersängerin ankommen.