Vanessa Buchmann ist 20 Jahre alt. Sie möchte Frauen nicht nur ihrer Generation für Politik interessieren und sich selbst in die Kommunalpolitik einbringen. Vor allem der Klimawandel treibt die Studentin der Kommunikationswissenschaft um.









Ludwigsburg - Vanessa Buchmann wäre bei den Grünen ein konservatives, aber dennoch willkommenes Mitglied: größtenteils themenkompatibel, 20 Jahre jung, tatkräftig, vertraut mit den sozialen Medien, unerschrocken und nicht auf den Mund gefallen. Die Ludwigsburgerin möchte Frauen ihrer Generation für Politik interessieren und sich selbst in die Kommunalpolitik einbringen. Mit diesem Best-of-Profil einer grünen Parteimitgliedschaft ist die Studentin aber seit fünf Jahren in der CDU aktiv. Im Kreisverband ist sie als Beisitzerin Teil des Vorstands. Vanessa Buchmann hat sich als ehemaliges Mitglied im Jugendgemeinderat der Stadt Ludwigsburg und Jungkandidatin 2019 bei den Gemeinderatswahlen den Ruf erworben, grüne Themen bei den Christdemokraten etablieren zu wollen. „Nein, nicht etablieren, sondern grüne Themen besetzen“, korrigiert sie. „Umwelt- und Klimapolitik ist in der CDU ein Thema“, versichert die junge Frau.