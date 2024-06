1 Unter anderem wurden beim Waldkindergarten in Sersheim das Sonnensegel beschädigt und teure Kisten mutwillig kaputt gemacht. Foto: Evangelischer Kindergarten Sersheim

Vandalen haben in Sersheim einen Waldkindergarten zerstört, die Kinder sind verängstigt und wütend. Kitaleitung und Eltern wollen nun deutlich machen, welchen emotionalen Wert dieser Ort hat – und reichen den Tätern die Hand.











Vom Waldweg führt ein Trampelpfad in das Dickicht, durch Matsch und Unterholz geht es über eine kleine Holzbrücke zum idyllischen Platz des Waldkindergartens Sersheim. Hier sitzen die Kinder morgens im Kreis, erkunden die Natur oder basteln mit Material, das sie in der Umgebung finden. Die Waldgruppe des evangelischen Kindergartens ist ein Herzensprojekt der 6000-Seelen-Gemeinde Sersheim zwischen Vaihingen an der Enz und Bietigheim-Bissingen und aktuell ein Aufregerthema in der Umgebung. Denn der Waldplatz, das „zweite Zuhause“ der Kinder, wurde von Unbekannten zerstört.