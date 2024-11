Die Stadt Weinstadt beklagt „erheblichen Vandalismus, Randale und Sachbeschädigung“ in der Grünen Mitte westlich des Ortsteils Beutelsbach. Ein BMW brannte mitten in der Nacht „lichterloh“.

Halloween-Auswüchse auch in Weinstadt: „In der Nacht zum Freitag, 1. November, ist es im Bürgerpark Grüne Mitte zu erheblichem Vandalismus, Randale und Sachbeschädigung gekommen“, heißt es in einer Presseerklärung aus dem Rathaus.

Unbekannte haben demnach im gesamten Bürgerpark, der sich westlich von Beutelsbach befindet, Schmierereien und unangemessene Parolen sowie mindestens in einem Fall ein nationalsozialistisches Symbol hinterlassen. Betroffen ist nicht nur die Parkouranlage, vielmehr wurden auch Wege, Sitzgelegenheiten, Schilder und das Bürgerparkforum beschädigt oder beschmiert.

Die Sachbeschädigungen werden zur Anzeige gebracht

Zudem ist auf dem Parkplatz entlang der Stuttgarter Straße ein Fahrzeug in Brand gesteckt worden, das dadurch ausbrannte. Ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. „Die Polizei ist informiert“, heißt es in der Mitteilung, „die Sachbeschädigungen werden allesamt zur Anzeige gebracht.“ Die Stadtverwaltung Weinstadt hat umgehend ein Unternehmen beauftragt, die Schmierereien zu entfernen.

Die Polizei ergänzt die Informationen mit detaillierteren Erläuterungen. Demnach besprühten die bislang unbekannten Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Parkanlage Grüne Mitte in Beutelsbach mehrere Parkbänke, Spielgeräte und Dekorationsgegenstände mit schwarzer und blauer Farbe. Außerdem zündeten sie mehrere Mülleimer und Liegestühle an. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von circa 10 000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 0 71 51 / 95 04 22 entgegen.

Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden

Auf diesem Parkplatz im Bürgerpark brannte der BMW lichterloh. Foto: Stadt Weinstadt

Wie die Polizei in einem weiteren Pressebericht vom Montag erklärt, brannte in dem genannten Zeitraum, also am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr, ein BMW lichterloh, der auf einem Parkplatz im dortigen Bereich abgestellt war. Die Feuerwehr war mit knapp 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. „Allerdings kann Brandstiftung und ein Tatzusammenhang mit dem Vandalismus auch nicht ausgeschlossen werden“, so ein Polizeisprecher. Auch in diesem Fall nimmt das Revier Waiblingen Hinweise auf Personen oder Personengruppen, die sich in der Halloween-Nacht im Bereich der Parkanlage aufgehalten haben, entgegen.

Der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann zeigt sich entsetzt über den Vorfall und das Ausmaß der Beschädigungen: „Solch ein Verhalten, privates und öffentliches Eigentum in solch einer Art zu vernichten beziehungsweise zu beschädigen, ist absolut inakzeptabel. Nun müssen wir mit Steuergeldern die Schäden wieder beseitigen“, sagt Scharmann. Die Stadt Weinstadt bittet Zeugen, sich umgehend bei der Polizei zu melden.