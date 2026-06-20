Vandalismus in Fellbach: Leuchten in der Fellbacher Bahnhofstraße zerschlagen

In der Fellbacher Bahnhofstraße kommt es immer mal wieder zu Vandalismusschäden. Nun hat es die Straßenbeleuchtung gegenüber des Stuttgarter Platzes getroffen.
Das Ergebnis der nächtlichen Aktion von Vandalismus ist deutlich sichtbar: Die beiden Leuchten in der Fellbacher Bahnhofstraße gegenüber des Stuttgarter Platzes sind zerstört. Nur ein paar Glasreste sind auf der einen Seite übrig geblieben. Er habe in der Nacht sehr lauten Lärm gehört, erzählt ein Bürger. Am nächsten Morgen habe er die Bescherung gesehen und die Polizei gerufen, sagt er. Die Beamten seien rasch dagewesen: Das Ganze sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert.