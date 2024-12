Vandalismus in Walheim: Böller in Briefkästen von Schule und Bücherei

Unbekannte suchen derzeit immer wieder das Gelände der Grundschule und der Bücherei in Walheim heim. Zuletzt wurden immer wieder Böller in die Briefkästen der beiden Einrichtungen gesteckt.

Unbekannte randalieren bereits seit mehreren Wochen regelmäßig auf dem Gelände der Grundschule und der Bücherei in Walheim. Wie die Polizei mitteilt, wurden unter anderem Gehwegplatten herausgerissen und umher geworfen. Auch Schachtdeckel auf dem Pausenhof hoben die Täter heraus. Nun häufen sich die Fälle jedoch – und es werden auch immer wieder Böller gezündet.

Explodierte Knallkörper im Briefkasten entdeckt

Am Morgen des 11. November entdeckte eine Mitarbeiterin der Grundschule erstmals abgebrannte Böller im Briefkasten der Schule. Ein weiterer explodierte Knallkörper wurde am Montag, 2. Dezember, im Briefkasten der Schule gefunden. Darüber hinaus rissen die Unbekannten einen Bewegungsmelder am Haupteingang ab. Direkt am 3. Dezember fand sich dann ein Knallkörper im Briefkasten der Bücherei.

Der Schaden beläuft sich bislang auf gut 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Besigheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 0 71 43 / 40 50 80 zu melden.