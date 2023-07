Vandalismus in Vaihingen an der Enz

Ein Unbekannter hat in Vaihingen an der Enz sein Unwesen getrieben: Er ruinierte an einem neu angelegten Erinnerungsort an das einstige Konzentrationslager eine Infotafel. Was sagt Bernhard Freckmann, der Vorsitzende des Gedenkstättenvereins, dazu?









Vaihingen an der Enz - Bernhard Freckmann, 74 Jahre und Lehrer im Ruhestand, ist der Vorstandssprecher des KZ-Gedenkstättenvereins in Vaihingen an der Enz. Vor wenigen Tagen trieb ein Unbekannter am gerade neu angelegten Erinnerungsort sein Unwesen – und ruinierte eine Infotafel.