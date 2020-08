Vandalismus in Stuttgart-West

Ein 28-Jähriger beschmiert eine Hauswand mit einem Filzstift und wird von Security-Männern erwischt. Die Polizei nimmt den alkoholisierten Mann mit auf die Wache.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Freitagabend einen Mann festgenommen, der eine Hauswand an der Seidenstraße in Stuttgart-West beschmiert hatte. Zwei Security-Mitarbeiter beobachteten den 28-Jährigen gegen 21.55 Uhr, wie er mit einem Filzstift eine weiße Wand bemalte und hielten den Mann fest.

Die alarmierte Polizei brachte den alkoholisierten 28-Jährigen auf das Revier. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mehrere hundert Euro. Des Weiteren ermittelt die Polizei, ob der Mann auch für andere Sachbeschädigungen ähnlicher Art verantwortlich ist.

