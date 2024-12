Vandalismus in Stuttgart-West: Erneut Säure-Anschlag auf Metzgerei

1 Der Schaukasten ist nicht nur besprüht, sondern gleich noch eingeschlagen worden. Foto: privat

Unbekannte Tierschutzaktivisten haben in der Nacht auf Montag die Fassade einer Metzgerei beschmiert und beschädigt. Außerdem haben sie offenbar Buttersäure in den Verkaufsraum gesprüht. Es ist dort bereits der zweite Vorfall in diesem Jahr.











„Friedliche X-Mas ohne Terror an Tieren.“ Diesen Spruch haben Unbekannte in der Nacht auf Montag an die Fassade einer Metzgerei in der Kornbergstraße im Stuttgarter Westen geschmiert. Außerdem ist auf einem eingeschlagenen Schaukasten ein Kreis mit den drei Buchstaben „A“, „L“ und F“ zu sehen, die offenbar für die „Animal Liberation Front“ steht – auf Deutsch „Tierbefreiungsfront“. Damit jedoch nicht genug: Die Täter sollen zudem im Zeitraum zwischen 0 und 5.15 Uhr eine Flüssigkeit, mutmaßlich Buttersäure, in den Verkaufsraum gesprüht haben. Wie hoch der Sachschaden ist, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest, verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 an die Kriminalpolizei zu wenden.