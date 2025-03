Vandalismus in Stuttgart-Plieningen: Kinder werfen Scheibe an Bushaltestelle ein

Sollte die Polizei ihre Identität ermitteln können, droht ihnen zwar keine Strafe, eine ordentliche Standpauke der Eltern hätten sie aber wohl durchaus verdient: Zwei unbekannte Jungs haben am Mittwochnachmittag mit einer Flasche eine Scheibe des Wartehäuschens an der Bushaltestelle „Bernhäuser Straße“ in Plieningen eingeworfen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, der Sachschaden steht noch nicht fest.

Fahndung verlief erfolglos

Eine Zeugin beobachtete gegen 16.45 Uhr die beiden Kinder, die in Begleitung offenbar eines weiteren Jungen waren, bei ihrer Tat in der Bernhauser Straße. „Der Ablauf ist nicht ganz klar, vermutlich hat aber nur einer geworfen“, sagte Polizeisprecher Stephan Widmann am Donnerstag. Um was für eine Flasche es sich gehandelt habe, sei nicht bekannt. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Jungen in Richtung Zentrum Plieningen. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach ihnen, trafen sie aber nicht mehr an.

Die Tatverdächtigen sind etwa zehn bis elf Jahre alt, circa 1,30 Meter groß und haben dunkle Haare. Einer der beiden Jungs trug eine beigefarbene Jacke sowie eine Jeanshose und hatte eine dunkle Tasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 89 90 – 34 00 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.