Mehrere Jugendliche sollen am späten Donnerstagabend mindestens zehn Autos in Stuttgart-Ost mutwillig beschädigt und dabei einen hohen Sachschaden verursacht haben. Einen der Verdächtigen, einen 17-Jährigen, konnten die Polizeibeamten vorläufig festnehmen.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 23.30 Uhr gemeldet, dass drei Jugendliche an Fahrzeugen, die in der Wagenburgstraße geparkt waren, gegen die Außenspiegel trat. Als die alarmierten Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten mehrere Personen. Den Polizisten gelang es allerdings, einen 17-Jährigen einzuholen und festzuhalten. Er wird verdächtigt, mit den Sachbeschädigungen in Verbindung zu stehen.

Durch die Tritte gegen die Außenspiegel entstand an insgesamt zehn Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen aufgenommen.