Vandalismus in Stuttgart-Möhringen

1 Unbekannte haben in Möhringen vier Autos zerkratzt. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Jemny

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die im Laufe der Woche vier Autos in Möhringen zerkratzt haben und dabei Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachten.

Stuttgart-Möhringen - Unbekannte Täter haben im Laufe der Woche vier Autos in Stuttgart-Möhringen zerkratzt und dabei Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, hatte der 65-jährige Besitzer eines Mercedes sein Auto am Montag gegen 17 Uhr in der Bonhoefferstraße abgestellt. Als er am Donnerstag um 8.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er die Kratzer und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass auch drei weitere Fahrzeuge zerkratzt waren.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3400 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.