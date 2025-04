Vandalismus in Stuttgart-Hofen: Defibrillator entwendet und beschädigt

1 Der Defibrillator am Kelterplatz. Er wird auf Schäden überprüft, außerdem müssen die Elektroden ersetzt werden. Foto: Sebastian Steegmüller

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag am Kelterplatz in Hofen einen Defibrillator gestohlen. Stunden später ist das Gerät wie von Geisterhand wieder aufgetaucht. Die Polizei ermittelt dennoch und sucht Zeugen.











Automatisierte externe Defibrillatoren, kurz AED, kommen im Notfall zum Einsatz, insbesondere bei Herzrhythmusstörungen und bei einem Herzstillstand können sie Leben retten. Mittlerweile hängen sie in Einkaufszentren, Bürogebäuden und selbst an Sportplätzen. Auch im öffentlichen Raum, unter anderem an vielen Haltestellen, sind sie zu finden. Am Kelterplatz in Hofen ist ebenfalls solch ein Gerät am Toiletten-Häuschen angebracht. Es ist derzeit jedoch außer Betrieb.