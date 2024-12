Vandalismus in Stuttgart-Giebel

Mindestens acht Auto werden in der vergangenen Woche von Unbekannten in Stuttgart-Giebel zerkratzt. Dabei entsteht hoher Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche mindestens acht Autos in der Mittenfeldstraße in Stuttgart-Giebel zerkratzt und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen