1 Die Unbekannten zerkratzten mehrere Autos mutwillig. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Depositphotos/apazuhanich via imago-images.de

Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen wurden mehrere Autos in Stuttgart-Giebel zerkratzt. Die Polizei prüft Tatzusammenhänge und sucht nach Zeugen.











Link kopiert



Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen mindestens neun Autos in der Mittenfeldstraße in Stuttgart-Giebel mutwillig zerkratzt. Bereits Ende Oktober und Anfang Dezember war es – ebenfalls in der Mittenfeldstraße – zu ähnlichen Taten gekommen. Die Polizei prüft nun Tatzusammenhänge und sucht Zeugen.